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В России прокомментировали решение Meta снять запрет на призывы к смерти россиян

Посольство России потребовало от США пресечь экстремистскую деятельность компании Meta

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Посольство России в США потребовало от американских властей пресечь экстремистскую деятельность компании Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности. Об этом сообщает ТАСС.

Дипмиссия назвала действия американской компании объявлением России информационной войны без правил. В российском диппредставительстве подчеркнули, что подобная агрессивная политика, проводимая платформой, ведет к разжиганию ненависти и вражды к россиянам.

Ранее стало известно, что Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к смерти в отношении россиян. Как позднее объяснил пресс-секретарь Meta Энди Стоун, речь идет о формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию. В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

Ксения Назарова
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