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В ЕС усомнились в возможности принять Украину в организацию

Премьер Словении Янша заявил, что ЕС не готов предоставить Украине членство в организации

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) не изменился до той степени, чтобы сейчас предоставить Украине членство в организации, заявил премьер-министр Словении Янез Янша, сообщает Reuters.

«Подавляющее большинство членов ЕС высказалось за то, чтобы Украине как можно скорее было предоставлено членство в организации. Не завтра, конечно, завтра [Украина] может стать кандидатами [на вступление]. Евросоюз еще не изменился до той степени, чтобы [иметь возможность] принять Украину в ЕС», — усомнился премьер Словении.

Премьер также добавил, что считает необходимым «послать четкий сигнал» украинскому руководству, что ЕС в конечном итоге будет готов предоставить Киеву статус полноправного члена Европейского союза.

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Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил несколько ошибок в отношениях с Россией. Одна из них — обещание Украине о вступлении в НАТО. Таким образом он признал, что Россия и западные страны упустили возможность сближения и мирного сотрудничества.

11 марта главы государств Европейского союза опубликовали совместное заявление, в котором говорится о принадлежности Украины к «европейской семье» и стремлении продолжать укреплять связи с украинским государством. Также отмечается, что страны Евросоюза намерены помочь в восстановлении демократической Украины после разрешения кризисной ситуации.

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Дмитрий Сотак
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