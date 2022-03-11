Видеоигры помогли улучшить навыки чтения

Ученые выяснили, что видеоигры помогают научиться быстрее читать

Канадские специалисты выяснили, что видеоигры улучшают навыки чтения. Об этом сообщает издание The Star Phoenix.

В исследовании аспирантки Университета Саскачевана (Канада) Шейлин Кресс (Shaylyn Kress) говорится, что умения, которые помогают развивать видеоигры, могут быть полезными при улучшении навыков чтения. В этой связи специалистка сделала вывод, что родители должны поощрять увеличения играми у своих детей, так как они помогут им научиться быстрее читать.

В ходе научной работы Кресс проанализировала, какие виды игры наиболее популярны у геймеров. Также специалистка выяснила среднее число объектов, которые появляются в видеоиграх в боковой части экрана — так, чтобы у пользователя было задействовано периферическое зрение. Группа участников выполнила задания на чтение, когда различные слова появлялись на экране в течение короткого промежутка времени.

Исследование показало, что видеоигры помогали тренировать системы зрительного внимания, которые необходимы для быстрого и эффективного чтения. «Мы заметили, что люди, которые чаще используют периферическое зрение в видеоиграх — например, текстовые уведомления или враг, появляющийся сбоку, а не в центре экрана, — как правило, отличаются более быстрой реакцией», — отметила Шейлин Кресс.

В заключении аспирантка подчеркнула, что создатели видеоигр должны планировать геймплей таким образом, чтобы геймеры чаще обращали внимание на объекты, появляющиеся в боковой части экрана. «Нам может быть полезно знание о том, какое влияние хобби может оказать на мозг людей», — подытожила Кресс.

В июне ирландские ученые признали, что видеоигры полезны в борьбе с рядом психических болезней. В результате клинических исследований специалисты выяснили, что игры облегчают симптомы многих болезней.