Раскрыты точные характеристики iPhone SE

Новый iPhone SE получил увеличенную оперативную память

Представленный в начале марта iPhone SE получил увеличенную оперативную память. Об этом сообщает издание MacRumors.

Apple традиционно не сообщает точные подробности своих устройств. Специалисты медиа раскрыли характеристики с помощью новой версии программного обеспечения Xcode. Выяснилось, что новый доступный смартфон получил четыре гигабайт оперативной памяти. Предыдущая модель, вышедшая весной 2020 года, оснащалась тремя гигабайтами оперативной памяти. Исходя из этих данных, журналисты сделали вывод, что новый аппарат может быть быстрее старого гаджета примерно на 30 процента.

По словам специалистов, увеличенная оперативная память позволит смартфону быстрее выполнять различные операции. «Дополнительный объем оперативной памяти также поможет большему количеству приложений и страниц, загруженных в браузере Safari, оставаться активными в фоновом режиме», — подчеркнули авторы.

Новый iPhone SE будет доступен для предварительного заказа, начиная с 11 марта, в США, Австралии, Канаде, Китае, Франции и других странах. Будет ли продаваться смартфон в России официально, пока неизвестно.

Apple представила обновленную версию iPhone SE на презентации 8 марта. Девайс получил 4,7-дюймовый IPS-экран, чип Apple A15 Bionic с поддержкой 5G, одинарную камеру. Телефон оценили в 429 долларов.