Samsung нашла способ сэкономить на смартфонах

В 2021 году Samsung произвела меньше смартфонов с OLED-экраном, чем обычно

Samsung произвела в 2021 году меньшее количество OLED-смартфонов, чем годом ранее. Об этом сообщает издание The Elec.

Журналисты ссылаются на отчет исследовательской компании Omdia, согласно которому в 2021 году корейский производитель продал 135,1 миллиона телефонов с IPS-экраном. По оценке специалистов, это составило примерно 50,3 процента от общего количества реализованных девайсов. Также за тот же год корейский IT-гигант отгрузил 135,8 миллиона гаджетов с OLED-дисплеем, что составляет долю 49,7 процента.

Аналитики отметили, что по сравнению с 2020 годом поставки смартфонов с IPS-матрицей резко выросли на 41 процент, а девайсов с OLED-дисплеем сократились на 15 процентов. Специалисты сделали вывод, что необычная динамика может говорить о том, что в компании нашли способ сэкономить на производстве техники.

В отчете говорится, что OLED-экраны являются более качественными и продвинутыми, чем устаревшие IPS-матрицы. Однако производить телефоны на основе жидкокристаллических панелей дешевле. «Samsung, вероятно, намеренно сосредоточится на поставках большего количества IPS-смартфонов на фоне глобальной нехватки компонентов, которая оказывает давление на стоимость», — подытожили в Omdia.

В начале марта Samsung объяснила причину приостановки поставок своих товаров в Россию. По словам источника в компании, прекращение поставок в страну вызвано проблемами с отправкой товаров.