В Госдуме оценили смену спортивного гражданства российским шахматистом

Депутат Журова назвала предательством смену спортивного гражданства шахматистом Романовым

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение российского шахматиста Евгения Романова выступать за Норвегию. Ее слова приводит Metaratings.

Депутат назвала поступок шахматиста предательством. «Все равно тебя не полюбят. Он думает, что все прекратится, когда будет выступать за Норвегию? Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским?» — заявила Журова. Она посчитала, что Романова ждет жесткое отношение, и ему не следовало уезжать.

Романов объявил о решении сменить спортивное гражданство 9 марта. 33-летний гроссмейстер рассказал, что он не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами. По его словам, он связан с норвежскими шахматами с 2013 года.

Романов занимает 335-е место в рейтинге ФИДЕ. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы.