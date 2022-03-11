Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Салават Юлаев
3:2
Завершен
Сибирь
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 5-й матч
Динамо М
5:2
Завершен
Северсталь
КХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 5-й матч
Севилья
1:0
Завершен
Вест Хэм Юнайтед
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Норвич Сити
1:3
Завершен
Челси
Англия - Премьер-лига|30-й тур
Лидс Юнайтед
0:3
Завершен
Астон Вилла
Англия - Премьер-лига|20-й тур
Аталанта
3:2
Завершен
Байер
Лига Европы|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

В Госдуме оценили смену спортивного гражданства российским шахматистом

Депутат Журова назвала предательством смену спортивного гражданства шахматистом Романовым

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Депутат Госдумы Светлана Журова оценила решение российского шахматиста Евгения Романова выступать за Норвегию. Ее слова приводит Metaratings.

Депутат назвала поступок шахматиста предательством. «Все равно тебя не полюбят. Он думает, что все прекратится, когда будет выступать за Норвегию? Это двойные стандарты, после этого его не будут считать русским?» — заявила Журова. Она посчитала, что Романова ждет жесткое отношение, и ему не следовало уезжать.

Романов объявил о решении сменить спортивное гражданство 9 марта. 33-летний гроссмейстер рассказал, что он не слишком связан с российскими шахматами и давно сотрудничает с норвежскими тренерами. По его словам, он связан с норвежскими шахматами с 2013 года.

Романов занимает 335-е место в рейтинге ФИДЕ. В 2013-м он становился бронзовым призером чемпионата Европы.

Андрей Стрельцов
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией
Присяжные признали экс-главу Раменского района виновным в убийстве любовницы
Американский экономист заявил о невозможности поставить Россию на колени
Генпрокуратура проверит объявившие об уходе из России зарубежные компании
Названы законные способы отследить местонахождение человека по телефону
Ученый предположил происхождение новых пандемий
В Крыму пообещали Зеленскому ответные меры по конфискации имущества
Кадыров рассказал о телефонных звонках неонацистов близким военнослужащих
Москвичи вспомнили о газировке и эскимо в буфетах столичного метро
Премьера Эстонии высмеяли за предложение «изолировать Россию»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.