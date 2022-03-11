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Вертолет Ка-27ПС применили на учениях по нейтрализации диверсантов

Боевые пловцы ТОФ и экипаж вертолета Ка-27ПС отработали поиск диверсантов на учениях

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вертолет Ка-27ПС задействовали на учениях в Приморском крае. Боевые пловцы Тихоокеанского флота (ТОФ) и экипаж вертолета отработали поиск и нейтрализацию диверсантов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Поисково-спасательную версию вертолета применили на тренировке, которая прошла в одном из пунктов базирования ТОФ. По замыслу учений, диверсионно-разведывательная группа условного противника произвела высадку в прибрежной морской зоне.

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В район высадки отправили противодиверсионный катер «Грачонок» и вертолет Ка-27ПС. На борту вертолета находилась группа боевых пловцов. Экипаж вертолета и пловцы смогли заблокировать и нейтрализовать условного противника.

Ка-27ПС предназначен для оказания помощи экипажам кораблей и воздушных судов, которые терпят бедствие. Также вертолет может нести оборудование для поиска спускаемых аппаратов и космонавтов. Ка-27ПС несет ориентирные морские бомбы, комплекс «Призыв-М» и радиомаркеры для обозначения объекта поиска.

В феврале экипаж вертолета Ка-27ПС морской авиации отработал действия по поиску и спасению людей на учениях ТОФ.

Ранее в том же месяце американский вертолет Black Hawk совершил полет в беспилотном режиме. Автономный полет обеспечила система Sikorsky MATRIX.

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Даниил Иринин
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