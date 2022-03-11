Появились кадры с места падения Ту-141 в Крыму

Опубликованы кадры с места падения запущенного с Украины беспилотника Ту-141 в Крыму

Появились кадры с места падения беспилотника Ту-141 «Стриж» в Крыму, который был запущен с территории Украины. Их опубликовали «Известия» в своем Telegram.

Уточняется, что беспилотник Ту-141 упал в районе населенного пункта Красноперекопск. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сообщалось о двух зафиксированных случаях использования Украиной беспилотного летательного аппарата Ту-141 «Стриж» советской разработки. Первый из них упал в районе города Красноперекопска, второй — в хорватском Загребе, пролетев свыше 700 километров.

Президент Хорватии Зоран Миланович заявлял, что беспилотник военного типа, упавший в Загребе, был выпущен со стороны Украины.

