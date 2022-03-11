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В Минобороны впервые показали карту перешедших под контроль ВС России районов

Минобороны впервые показало карту районов, перешедших под контроль Вооруженных сил России

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Министерство обороны России впервые показало карту районов Украины, которые перешли под контроль Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель ведомства, генерал-майор Игорь Конашенков.

Кроме того, он отметил, что за время спецоперации выведено из строя 3346 объектов украинской военной инфраструктуры. Были уничтожены 121 беспилотный летательный аппарат, 1067 различных бронированных машин, 114 реактивных систем, 412 орудий и минометов, а также 862 военных автомобиля.

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По его словам, националисты при отступлении бросили ПЗРК «Игла» вместе с другим вооружением и боеприпасами.

«В течение дня авиацией и ПВО ВКС России сбиты в воздухе три беспилотных летательных аппарата, в том числе два — "Байрактар ТБ-2"», — уточнил Конашенков.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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