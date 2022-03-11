В США прокомментировали решение Meta снять запрет на призывы к смерти россиян

Директор Института Рона Пола Макадамс: США регрессируют в сторону «дикого государства»

США не прогрессируют как общество к либеральным ценностям, а регрессируют в сторону «дикого государства». Об этом заявил исполнительный директор американского Института Рона Пола Дэниэл Макадамс, комментируя изменение политики компании Meta (входят Facebook и Instagram), которая решила снять запрет на призывы к насилию в отношении россиян, передает ТАСС.

По словам аналитика, компания Meta является «де-факто подразделением правительства» США. «Те, кто были уверены, что мы далеко продвинулись от такого примитивного расизма и насилия, вот вам напоминание, что та же ненависть по отношению к другим людям лежит почти на поверхности, готовая быть запущенной властями с помощью машины пропаганды», — заключил он.

Ранее стало известно, что Meta Platforms временно разрешит социальным сетям Facebook и Instagram в ряде стран не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Кроме того, ожидается, что в соцсетях не будут удалять призывы к смерти в адрес президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

В компании пояснили, что речь идет о «формах политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию». В частности, в свете событий на Украине пользователям разрешат призывать к «смерти российских оккупантов», однако администрация соцсетей будет блокировать призывы к насилию против российских гражданских лиц.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.