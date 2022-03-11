YouTube заблокировал каналы МИА «Россия сегодня»

Видеохостинг YouTube заблокировал каналы медиагруппы «Россия сегодня»

Каналы медиагруппы «Россия сегодня», в частности «РИА Новости» и Spuntik, заблокированы на платформе YouTube. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МИА.

«YouTube объявил о немедленной блокировке каналов российских государственных СМИ по всему миру. Каналы медиагруппы "Россия сегодня" также заблокированы в YouTube», — говорится в сообщении.

В медиагруппе подчеркнули, что продолжат свою работу «до последнего читателя». «А то, что происходит в западных соцсетях, — это беспредел и нарушение любых принципов свободы слова и демократии, так ими пропагандируемой», — добавили в МИА.

В пятницу, 11 марта, видеохостинг YouTube заявил, что заблокирует аккаунты российских СМИ, финансируемых государством. Кроме того, сервис удалит контент о спецоперации на Украине, который «нарушает его политику».

Ранее YouTube полностью приостановил монетизацию для пользователей из России, а также запретил российским юзерам владеть подпиской Premium и YouTube Music. «Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России», — отмечалось в сообщении. До каких пор монетизация и другие функции YouTube будут приостановлены, не уточнялось.

4 марта Google приостановил продажу рекламы на своих сервисах в России. Это коснулось, в частности, YouTube и некоторых сторонних партнеров. Отмечалось, что решение было принято в свете исключительных обстоятельств.

3 марта Роскомнадзор потребовал от Google прекратить распространение ложной информации в рекламе. Регулятор заявил, что подобные рекламные сообщения появляются на YouTube и содержат дезинформацию, направленную на формирование у российских юзеров «искаженного восприятия происходящих событий и создание протестных настроений».