Ученые заявили об опасности лунного грунта для людей

Ученые Сеченовского университета: состав грунта Луны вреден для здоровья человека

Ученые Сеченовского университета заявили, что лунный грунт представляет опасность для здоровья человека. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.

Вместе со специалистами Южно-Российского государственного политехнического университета имени Платова они изучили химический состав грунта из четырех разных областей Луны и сравнили его со средними значениями элементов в земных почвах. Выяснилось, что в лунном грунте содержатся микроэлементы, которые могут привести к раздражению кожи и дыхательных путей, поражению печени, почек и центральной нервной системы.

Как объяснил доктор медицинских наук, профессор кафедры медицины труда, авиационной, космической и водолазной медицины Сеченовского университета Иван Иванов, основу лунной почвы составляет реголит, содержащий в том числе химические элементы хрома, бериллия, никеля, кобальта. При этом пыль может попасть на скафандры и оборудование. В случае длительного контакта эти элементы могут оказать негативное влияние на самочувствие и здоровье лунных колонистов. Результаты исследования необходимо учитывать при колонизации Луны, резюмировал специалист.

Ранее китайские ученые обнаружили воду в образце лунного грунта, доставленного на Землю автоматической межпланетной станцией «Чанъэ-5». По подсчетам исследователей, в образце лунного грунта содержится 120 миллионных долей воды, по большей части, появившейся в нем благодаря солнечному ветру.