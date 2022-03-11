Стало известно о намерении США запретить морепродукты и алкоголь из России

WSJ сообщила о планах США запретить импорт российского алкоголя и морепродуктов

Стало известно, что США планируют ввести запрет на импорт морепродуктов и алкоголя из России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

Газете о намерениях американских властей рассказали информированные источники. Официального подтверждения этой информации пока нет, но ожидается, что о новом запрете президент США Джо Байден может сообщить уже в пятницу, 11 марта, указывает WSJ. В Белом доме отказались давать комментарии по этому поводу.

Ранее США запретили импорт российской нефти и газа. Демократическая и Республиканская партии в Конгрессе поддержали это решение. При этом в Вашингтоне отнеслись с пониманием к тому, что Европа не может незамедлительно присоединиться к санкциям, а также предупредили граждан США о росте цен на бензин.Также запретом на импорт нефтепродуктов из России свои санкционные меры дополнила и Канада.

Как сказала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, страны Евросоюза занимаются подготовкой четвертого пакета санкций против России, который будет направлен на ее дальнейшую изоляцию.