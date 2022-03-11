Небензя рассказал о смертельных разработках украинских биолабораторий

Постпред Небензя рассказал об усиливавших смертельные болезни биолабораториях на Украине

На Украине сеть из 30 биолабораторий занималась усилением патогенных свойств смертельных болезней. Об этом рассказал постпред России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

По словам постпреда, в распоряжении Министерства обороны России оказались документы, подтверждающие организацию на территории Украины сети лабораторий для крайне опасных биологических разработок. Как утверждает Небензя, украинские специалисты усиливали патогенные свойства чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии.

«Эта работа ведется при финансировании и непосредственном кураторстве Управления Минобороны США по снижению военной угрозы, в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США», — заявил он.

Ранее официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

В Государственной Думе заявили, что по факту деятельности лабораторий будет проведено отдельное расследование, а вся полученная информация о них будет представлена мировому сообществу.