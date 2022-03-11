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Госдума проведет расследование по биолабораториям на Украине

Володин сообщил о проведении расследования по деятельности биолабораторий на Украине

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В Государственной Думе будет проведено отдельное расследование, посвященное вопросу деятельности биологических лабораторий на Украине. Об этом сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы заверил, что всю полученную информацию по биолабораториям на Украине представят мировому сообществу.

Володин подчеркнул ранее, что депутаты Госдумы приняли обращение палаты к ООН и Парламентской ассамблее ОБСЕ о необходимости расследования деятельности биологических лабораторий на Украине.

Депутаты крайне озабочены в связи с деятельностью на Украине биологических лабораторий, которые нацелены на апробацию влияния на людей возбудителей смертельных болезней, таких как чума, сибирская язва и холера, пояснил спикер Госдумы.

10 марта официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в биолабораториях на Украине, созданных и финансируемых США, проходили опыты с образцами коронавируса.

Найденные документы свидетельствуют о том, что американская сторона в 2022 году планировала осуществить «работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы», добавил генерал-майор.

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Анна Щербакова
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