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Решение Meta снять запрет на призывы к насилию против россиян назвали расизмом

Депутат Чепа назвал снятие Meta запрета на призывы к насилию против россиян расизмом

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Решение американской компании Meta Platforms снять запрет в Facebook и Instagram на призывы пользователей к насилию в отношении россиян является расизмом, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Это беспрецедентные вещи. Мы уже прореагировали на это. [Спикер Госдумы Вячеслав] Володин дал указания комитету Госдумы по безопасности обратиться в прокуратуру для того, чтобы дать оценку и принять соответствующие меры, а также Роскомнадзору и всем структурам, которые за это отвечают

Алексей ЧепаДепутат Госдумы

По его словам, в качестве мер реагирования соцсети могут быть заблокированы, также могут быть предприняты штрафные санкции и определенные запреты.

Ранее стало известно, что Meta Platforms временно разрешит Facebook и Instagram не блокировать призывы пользователей к насилию в отношении россиян, включая военнослужащих. Позднее пресс-секретарь Meta Энди Стоун (Andy Stone) признал факт снятия запрета.

Роскомнадзор направил Meta требование подтвердить или опровергнуть информацию о разрешении призывов к насилию против Вооруженных сил РФ, а Володин заявил, что Госдуме необходимо подготовить обращение в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой принять меры реагирования.

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Екатерина Смирная
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