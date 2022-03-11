«Рубин» сообщил о приостановке контрактов с двумя иностранными игроками

ФК «Рубин» сообщил о приостановке контрактов с Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке контрактов с двумя иностранными игроками. Об этом сообщается на сайте команды.

Команда временно прекратила действие соглашений с 23-летним датчанином Андерсом Дрейером и 22-летним черногорцем Сеадом Хакшабановичем до лета 2022 года. Контракты футболистов, перешедших в российский клуб в 2021 году, рассчитаны на пять лет.

Дрейер провел за казанцев 14 матчей и забил восемь голов. Хакшабанович выступил в 23 играх, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.

7 марта Международная федерация футбола (ФИФА) разрешила легионерам Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановить контракты в одностороннем порядке. Иностранные футболисты могут подписать соглашения с зарубежными клубами сроком до 30 июня. После истечения срока новых контрактов легионеры должны будут вернуться в прежние команды.