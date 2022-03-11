Путин заявил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах

Президент Путин сообщил о позитивных сдвигах в российско-украинских переговорах

В переговорах между Россией и Украиной наблюдаются определенные позитивные сдвиги. Об этом заявил российский президент Владимир Путин, передает ТАСС в пятницу, 11 марта.

«Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны», — сообщил Путин в ходе встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которая проходит в Кремле.

Глава государства также отметил, что процесс переговоров между двумя странами происходит практически ежедневно, и пообещал рассказать об этом своему белорусскому коллеге подробнее.

Ранее 11 марта официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не исключает возможность встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского. При этом он подчеркнул, что подобные переговоры необходимо хорошо подготовить, для чего делегации и министры должны выполнить свою часть работы.

До этого официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын сообщил, что встреча президентов России и Украины может пройти в ближайшее время. При этом он подчеркнул, что Турция продолжит играть решающую роль в урегулировании украинского кризиса.