Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Дарья Касаткина
Завтра
01:00 (Мск)
Кэти Волынец
Индиан-Уэллс (ж)
Симона Халеп
Сегодня
22:00 (Мск)
Екатерина Александрова
Индиан-Уэллс (ж)
Атлетико М
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|28-й тур
Лилль
Сегодня
23:00 (Мск)
Сент-Этьен
Франция - Лига 1|28-й тур
Локомотив М
Завтра
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|21-й тур
Спорт

Российский вратарь набрал первое результативное очко в карьере в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин набрал первое результативное очко в карьере в НХЛ

Фото: Globallookpress.com

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин набрал первое результативное очко в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин отметился голевой передачей в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз». На 19-й минуте встречи он сделал пас Райану Строуму, который поразил ворота соперника.

Результативное действие вратаря не помогло команде одержать победу. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

7 марта Шестеркина признали третьей звездой прошедшей недели в НХЛ. Россиянин помог своей команде одержать три победы в трех матчах. Шестеркин отразил 95,5 процента бросков и в среднем за игру пропустил 1,67 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 38 матчей, 28 из которых завершились победой. Всего россиянин провел за «Рейнджерс» 85 встреч. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Байден выступит с призывом закончить нормальные торговые отношения с Россией
Россияне бросились снимать квартиры в складчину
Володин заявил о необходимости принять меры против Meta за призывы к насилию
Макс Барских запретил использовать свою музыку в России
Блогерша показала растяжки на фото без ретуши и восхитила фанатов
Неопознанный объект упал в столице Хорватии
Назван процент увеличения стоимости квартир в Москве
Украина полностью отказалась от закупки ядерного топлива в России
Россия сняла ограничения на полеты еще в восемь стран
Китай пообещал посодействовать «миру и переговорам» по ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.