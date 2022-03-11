Российский вратарь набрал первое результативное очко в карьере в НХЛ

Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин набрал первое результативное очко в карьере в НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин набрал первое результативное очко в карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает ТАСС.

Россиянин отметился голевой передачей в гостевом матче против «Сент-Луис Блюз». На 19-й минуте встречи он сделал пас Райану Строуму, который поразил ворота соперника.

Результативное действие вратаря не помогло команде одержать победу. Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу хозяев.

7 марта Шестеркина признали третьей звездой прошедшей недели в НХЛ. Россиянин помог своей команде одержать три победы в трех матчах. Шестеркин отразил 95,5 процента бросков и в среднем за игру пропустил 1,67 шайбы.

В текущем сезоне НХЛ 26-летний Шестеркин сыграл 38 матчей, 28 из которых завершились победой. Всего россиянин провел за «Рейнджерс» 85 встреч. Шестеркин выступает в НХЛ с 2019 года.