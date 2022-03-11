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Актера «Империи» приговорили к пяти месяцам тюрьмы из-за инсценировки нападения

Актер Джусси Смоллетт получил срок из-за инсценировки нападения на себя

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Американский актер и певец Джусси Смоллетт получил срок из-за инсценировки нападения на себя. Об этом сообщает NPR.

39-летнюю звезду сериала «Империя» приговорили к пяти месяцам тюремного заключения. Он также должен заплатить штраф в размере 25 тысяч долларов и более 120 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба Чикаго. Смоллетт все равно настаивает на том, что он невиновен.

Адвокаты Смоллетта выступали против тюремного заключения и отмечали, что из-за происходящего карьера его клиента была разрушена. В то же время судья Джеймс Линн настаивал на том, что действия актера нанесли реальный ущерб жертвам преступлений на почве ненависти.

В январе 2019 года Джусси Смоллетта доставили в больницу с переломом ребра. По его словам, в центре Чикаго на него напали двое мужчин, которые выкрикивали расистские и гомофобные оскорбления, а также предвыборный лозунг президента США Дональда Трампа — фразу Make America Great Again («Сделаем Америку снова великой»).

В марте актеру предъявили обвинения в связи с подачей ложного заявления в полицию. Следствие пришло к выводу, что Смоллетт сам организовал покушение на себя. В связи с этим против него было выдвинуто 16 обвинений в нарушении общественного порядка.

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Марина Погосян
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