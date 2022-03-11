Создан Международный общественный трибунал по Украине

Общественные деятели объявили о создании Международного общественного трибунала по Украине

На пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» российские и международные общественные деятели, журналисты и политологи, объединенные, по словам директора Московского бюро по правам человека Александра Брода, неприятием нацистской идеологии, объявили о создании Международного общественного трибунала по Украине.

В течение восьмилетнего военного конфликта на Донбассе российские и международные общественные деятели, правозащитники и журналисты фиксировали все преступления украинских националистов, в том числе и гонения на православную церковь. Сейчас, по словам участников пресс-конференции, количество этих нарушений резко увеличилось. На сегодняшний день в международном общественном трибунале уже участвуют более 20 стран, но, по словам директора Фонда исследования проблем демократии, члена Общественной палаты Российской Федерации, председателя Международного трибунала по Украине Максима Григорьева, их количество стремительно растет.

Международный общественный трибунал будет заниматься сбором и распространением объективной информации, чтобы затем передавать ее в самые различные суды. За время донбасской трагедии в ЕСПЧ было подано около шести тысяч заявлений о нарушении прав человека, но ни одного случая рассмотрено не было. Поэтому члены Международного трибунала по Украине надеются, что благодаря собранной и распространенной ими информации правда восторжествует, а преступники будут наказаны.

Канадская журналистка Ева Барлет, которая сама стала свидетелем преступлений украинских националистов в Донбассе, подчеркнула важность создания трибунала, остановившись на медиааспекте. По ее словам, на Украине «население подвергается террору, это сами украинцы, а СМИ об этом не говорят и не пишут, преступники прославляются, и то же самое происходило в Сирии». «Жители западных стран проходят промывку мозгов, они не знают об ужасах Донбасса и о разгуле неонацизма».

Важность создания Международного трибунала по Украине отметила также французский юрист, профессор Карин Беше-Головко. По ее мнению, «помимо информационного аспекта этого вопроса, все эти преступления будут юридически зафиксированы». «Когда есть судебное решение — оно уже твердо остается в истории», — уверена она.

Общественный деятель Валерий Двойников также горячо поддержал создание трибунала и выразил надежду, «что преступления прекратятся, и все они будут рассмотрены если не в европейских судах, то хотя бы в российских».

С 2014 года Общественная палата Российской Федерации, Фонд исследования проблем демократии, Московское бюро по правам человека осуществляли мониторинг ситуации на Украине, включая военные преступления украинских неонацистов и массовые нарушения прав человека. Полученная информация неоднократно представлялась в ООН и на других международных площадках. Решение о создании Международного общественного трибунала по Украине было принято 1 марта 2022 года на международной конференции в Общественной палате РФ по инициативе зарубежных и российских общественных деятелей и журналистов.

