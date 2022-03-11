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Российского министра заподозрили в новых эпизодах злоупотребления полномочиями

Бывший министр туризма Ставрополья Трухачев стал фигурантом еще четырех уголовных дел

Фото: Министерство туризма Ставропольского края

Бывшего министра туризма и оздоровительных курортов Ставрополья Александра Трухачева заподозрили в новых эпизодах злоупотребления полномочиями, он стал фигурантом еще четырех уголовных дел. Об этом в пятницу, 11 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

По данным ведомства, в 2019 году российский экс-министр заключил четыре госконтракта на общую сумму более 65,3 миллиона рублей. При проверке законности их исполнения выяснилось, что Трухачев во время подготовки к аукциону поручил подчиненным указать начальную цену контракта без проведения анализа рынка. Благодаря этому в аукционе выиграли бизнесмены, в сотрудничестве с которыми чиновник был заинтересован.

Факт преступления выявили сотрудники ФСБ. Трухачеву вменяют статью 285 («Злоупотребление должностными полномочиями лицом, занимающим государственную должность субъекта РФ, повлекшее тяжкие последствия») УК РФ.

5 февраля экс-министра задержали по делу о превышении полномочий. Тогда следствие заподозрило Трухачева в афере при организации фестиваля фейерверков. В 2021 году он заключил государственный контракт на проведение фестиваля, однако при проверке выяснилось, что описанное в документах мероприятие уже было проведено в рамках контракта от 2020 года. Ущерб краевому бюджету оценили в 25,1 миллиона рублей. На время следствия его поместили в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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