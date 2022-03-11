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В УЕФА заявили о необходимости санкций в отношении России

Президент УЕФА Чеферин пожалел спортсменов и заявил, что санкции против России необходимы

Фото: Matthias Hangst / Getty Images

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о санкциях в отношении России. Его цитирует Corriere della Serra.

«Санкции необходимы: это не политический, а гуманитарный кризис. Мне жаль обижать российских спортсменов, но мы должны показать себя сплоченными», — заявил он. Глава УЕФА заключил, что разрыв контракта с «Газпромом» был правильным, несмотря н то что это стоило дорого.

Чеферин рассказал, что предупреждал Российский футбольный союз (РФС), прежде чем объявить решение. «Я не трус, я не делаю ничего тайно. На нас не влияют политики, но политика — это часть жизни, и мы можем на нее влиять, потому что у нас есть поддержка многих», — объяснил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА заявили об исключении российских сборных и клубов из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года, а московский «Спартак» не смог сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.

Дарья Коршунова
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