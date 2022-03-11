В России ответили на обещание президента Литвы принять Украину в Евросоюз

Политолог Марков обвинил во лжи президента Литвы, заявившего о принятии Украины в Евросоюз

Политолог Сергей Марков ответил на заявление президента Литвы Гитанаса Науседы, пообещавшего принять Украину в Евросоюз, и обвинил его во лжи. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что задача этого высказывания — дать солдатам украинской армии цель, ради которой стоило бы умирать. Российский политолог также выразил уверенность в том, что Украина никогда не будет принята в ЕС.

Ранее Науседа сообщил, что европейские лидеры на саммите в Версале высказались за евроинтеграцию Украины, поддержав соответствующее стремление Киева. «Историческая ночь в Версале. После пяти часов жарких дискуссий лидеры ЕС сказали "да" украинской евроинтеграции. Процесс начался. Теперь дело за нами и украинцами, чтобы сделать это быстро. Героический народ Украины заслуживает права знать, что ему рады в ЕС», — написал Науседа.

Мнимая цель

«Президент Литвы лжет, — уверен Марков. — Украину никогда не примут в ЕС, хотя сам процесс действительно начнут. Его цель — мотивировать солдат украинской армии на смерть. Чтобы им было за что убивать своих сограждан, которых они используют в качестве живого щита. Чтобы было за что генералам и политикам гнать людей на смерть. Такую морковку в виде начала вступления в ЕС решили дать Украине лидеры стран-союзников, которые совсем потеряли совесть и стыд».

Политолог считает, что после подобных действий глав стран Евросоюза следует воспринимать как соучастников военных преступлений, совершаемых «киевским репрессивным режимом, проводящим политику гостерроризма».

«Напомню, что процедура вступления в ЕС Турции длилась около 35 лет и закончилась, в общем-то, ничем, хотя приближенность этого государства к стандартам ЕС на несколько порядков выше, чем в случае Украины. В этом смысле остается верной формула, высказанная [бывшим советником президента России Виктором] Черномырдиным: "Вступит ли Украина в ЕС? Вступит. А когда? Сразу после Турции. А когда Турция? А Турция никогда". По сути, на этом саммите лидеры стран ЕС решили продать свою совесть дьяволу, обмануть граждан Украины», — заключил Марков.

Ранее Германия, Нидерланды и некоторые другие страны выступили против рассмотрения вопроса о включении Украины в Евросоюз. Представители ряда стран полагают, что сперва исполнительные органы ЕС должны высказать свое мнение о готовности Украины к получению этого статуса.