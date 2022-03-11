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Байден предрек российскому рынку акций «взрыв» после открытия

Президент США Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» после открытия
Джо Байден

Джо Байден . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Джо Байден предрек российскому рынку акций «взрыв» сразу после открытия. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, рубль потерял больше половины своей цены. «Московский рынок акций закрылся по простой причине. Я спросил, почему он закрыт последние две недели? Потому что в тот момент, когда он откроется, он развалится. Слышите? Он взорвется», — заявил политик.

Ранее российским брокерам и некоторым участникам фондового рынка стал известен срок возобновления торгов. Операции на Московской бирже могут начаться 14 или 15 марта. При этом, как пишут «Ведомости», в настоящее время обсуждается несколько вариантов формата, в котором будут возобновлены торги.

Также в Центробанке сообщили, что режим работы Московской биржи на 14 марта будет объявлен на официальном сайте Банка России до 09:00 мск 14 марта.

Марина Совина
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