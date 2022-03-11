«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине

«Зенит» назвал решение УАФ лишить Тимощука всех титулов жестом политической манипуляции

Петербургский «Зенит» отреагировал на то, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех титулов. Заявление клуба приводит «Спорт-Экспресс».

В «Зените» назвали решения, принятые УАФ, жестом политической манипуляции. В клубе добавили, что будут добиваться пересмотра решения в Спортивном арбитражном суде. Также подчеркивается, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. «Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств», — подытожили сине-бело-голубые.

УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии ранее 11 марта. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, 42-летнему тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007 по 2009 годах, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.