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«Зенит» отреагировал на лишение украинского тренера всех титулов на родине

«Зенит» назвал решение УАФ лишить Тимощука всех титулов жестом политической манипуляции
Анатолий Тимощук

Анатолий Тимощук. Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Петербургский «Зенит» отреагировал на то, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) лишила Анатолия Тимощука всех титулов. Заявление клуба приводит «Спорт-Экспресс».

В «Зените» назвали решения, принятые УАФ, жестом политической манипуляции. В клубе добавили, что будут добиваться пересмотра решения в Спортивном арбитражном суде. Также подчеркивается, что футбол должен оставаться вне политики и не быть частью политической игры. «Уверенность в его тренерской квалификации не поддается никакому сомнению. То же самое касается и его человеческих качеств», — подытожили сине-бело-голубые.

УАФ лишила Тимощука тренерской лицензии ранее 11 марта. У украинца, который в настоящее время работает помощником главного тренера «Зенита», отобрали титулы победителя и серебряного призера чемпионата Украины, Кубка и Суперкубка страны, которые он завоевал в составе «Шахтера». Кроме того, 42-летнему тренеру пожизненно запретили заниматься футбольной деятельностью на территории Украины.

Тимощук выступал за «Зенит» в 2007 по 2009 годах, а также с 2013 по 2015 год. Вместе с сине-бело-голубыми футболист дважды становился чемпионом России и выигрывал Кубок УЕФА. С 2000-го по 2016-й Тимощук провел за сборную Украины 144 матча, что является рекордом команды. За это время он забил четыре мяча.

Андрей Стрельцов
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