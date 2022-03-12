В МИД заявили об отравленной атмосфере диалога на международных площадках

Замглавы МИД заявил, что из-за США атмосфера диалога на международных площадках отравлена

В МИД России высказались об атмосфере диалога на международных площадках. По словам заместителя министра иностранных дел России Сергея Рябкова, она была отравлена усилиями США. Об этом в субботу, 12 марта, пишет ТАСС.

«Есть определенный диалог на международных площадках, где атмосфера, должен вам сказать, усилиями США просто отравлена», — заявил замглавы МИД, с иронией добавив, что в некоторые залы следует заходить в противогазах.

Рябков пояснил, что в переговорах Вашингтон является наибольшим источником нагнетания напряженности. Это касается как международных площадок, так и ситуации на Украине, добавил дипломат. «Я уже не говорю о том, что они в материальном плане осуществляют, поддерживая преступный киевский режим», — сказал замминистра. Он считает, что отношения России и США значительно ухудшились в последнее время и винить за это следует американскую сторону.

Ранее Рябков сообщил, что Россия и США не ведут переговоры или консультации по ситуации на Украине. Он считает, что пока нет оснований говорить о возможности прогресса в отношениях с США. При этом контакты с американскими представителями не прерываются, подчеркнул замглавы МИД.

Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса 24 февраля. Глава государства заявил, что спецоперация стала ответом на просьбы о военной помощи от руководителей ДНР и ЛНР.