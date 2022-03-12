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Украинцев попросили выйти на работу

Советник президента Украины Арестович призвал украинцев вернуться на рабочие места

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Украинцев, проживающих в центральных и западных районах страны, попросили выйти на работу. С таким призывом к гражданам обратился советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович, его слова приводит ТАСС.

По его словам, жителям западной и центральной Украины пора прекратить «праздник непослушания» и помочь перезапустить экономику, которой в противном случае «наступит швах». «Потому что мы 17-й день прыгаем радостно, как маленькие дети, у которых взрослые ушли, и можно ничего не делать», — сказал Арестович.

Советник украинского лидера призвал начать с малого: открыть небольшие магазины и предприятия, вернуться на рабочие места.

Ранее заместитель министра экономики Украины Денис Кудин оценил потери для инфраструктуры страны в 119 миллиардов долларов. При этом заместитель главы Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, что суточный ВВП страны сократился вдвое.

24 февраля Россия начала специальную операцию на Украине. Президент страны Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе признанных ранее независимыми Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Виктория Кондратьева
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