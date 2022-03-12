Гретцки объяснил призыв запретить россиянам играть на МЧМ с живущими в Канаде украинцами

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки объяснил призыв запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира (МЧМ) в Канаде. Его слова приводит The New York Times.

Гретцки заявил, что думает о большом количестве людей украинского происхождения, которые живут в Канаде. «Есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», — посчитал он, добавив, что до последнего не хотел наказания для российской молодежки.

27 февраля Гретцки заявил о целесообразности запрета россиянам играть на молодежном чемпионате мира в Канаде. Гретцки посчитал, что канадцы должны взять на себя такую ответственность, так как матчи пройдут на территории страны.

Чемпионат мира должен состояться в августе 2022 года. Изначально турнир начался в декабре 2021-го, однако был отменен из-за коронавируса.