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Гретцки объяснил призыв запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира

Гретцки объяснил призыв запретить россиянам играть на МЧМ с живущими в Канаде украинцами
Уэйн Гретцки

Уэйн Гретцки. Фото: Michael Madrid-USA TODAY Sports / Reuters

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки объяснил призыв запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира (МЧМ) в Канаде. Его слова приводит The New York Times.

Гретцки заявил, что думает о большом количестве людей украинского происхождения, которые живут в Канаде. «Есть здравый смысл в том, что сейчас мы не должны участвовать в соревнованиях с этой страной», — посчитал он, добавив, что до последнего не хотел наказания для российской молодежки.

27 февраля Гретцки заявил о целесообразности запрета россиянам играть на молодежном чемпионате мира в Канаде. Гретцки посчитал, что канадцы должны взять на себя такую ответственность, так как матчи пройдут на территории страны.

Чемпионат мира должен состояться в августе 2022 года. Изначально турнир начался в декабре 2021-го, однако был отменен из-за коронавируса.

Анастасия Борисова
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