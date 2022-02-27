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Спорт

Гретцки захотел запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира

Гретцки заявил, что Канада должна запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира

Фото: Globallookpress.com

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли, бывший канадский хоккеист Уэйн Гретцки захотел запретить россиянам играть на молодежном чемпионате мира в Канаде. Его слова приводятся в Twitter TNT.

Гретцки посчитал, что канадцы должны взять на себя такую ответственность, так как матчи пройдут на территории страны. Он подчеркнул, что на выступление его вдохновила реакция польской сборной по футболу, которая отказалась играть против российской команды.

Чемпионат мира должен состояться в августе 2022 года. Изначально турнир начался в декабре 2021-го, однако был отменен из-за коронавируса.

26 февраля глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша написал, что сборная страны отказалась от игры с национальной командой России в отборочном матче к чемпионату мира-2022. Он назвал это единственно верным решением.

Анастасия Борисова
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