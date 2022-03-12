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США ввели санкции против руководства Новикомбанка

Госдеп США объявил о введении санкций против руководства Новикомбанка

Елена Георгиева Фото: Иван Водопьянов / «Коммерсантъ»

США ввели санкции против руководства Новикомбанка, обслуживающего госкорпорацию «Ростех». Об этом объявил американский госдепартамент, пишет ТАСС.

«Госдеп США нацелен на элиты, близкие к [президенту России Владимиру] Путину, принимая санкции против Елены Георгиевой, председателя правления Новикомбанка», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в санкционный список вошли еще несколько членов правления банка, а также ряд топ-менеджеров компании ABR Managment.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Вашингтон вводит санкции против пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, его супруги Татьяны Навки и их взрослых детей.

Кроме того, Минфин США включил в санкционные списки спикера Госдумы Вячеслава Володина, лидера партии КПРФ Геннадия Зюганова и еще 10 российских депутатов. Решение принято из-за инициативы о признании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Марина Совина
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