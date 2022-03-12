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В Португалии задержали раввина из-за гражданства Абрамовича

Reuters: полиция Португалии задержала раввина Литвака по делу о гражданстве Абрамовича
Роман Абрамович

Роман Абрамович. Фото: Andrew Winning / Reuters

Полиция Португалии задержала лидера местной еврейской общины в городе Порту Дэниела Литвака по делу о гражданстве российского миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщает Reuters.

Раввина подозревают в выдаче документа, который позволил Абрамовичу стать гражданином Португалии. Еврейская община отрицает какие-либо нарушения и заявляет, что стала жертвой клеветы.

О том, что Роман Абрамович оказался гражданином Португалии, в декабре сообщала местная газета Publico. По информации источника издания, 55-летний предприниматель получил паспорт страны в апреле 2021 года как потомок евреев-сефардов. Известно, что Абрамович является членом еврейской общины Порту, благотворителем которой он был. Сам бизнесмен тогда никак не прокомментировал информацию о своем португальском гражданстве.

В январе власти Португалии начали расследование законности выдачи национального паспорта российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Как заявили в Минюсте страны, такая проверка является стандартной процедурой, когда поступают сведения о «каком-либо возможном нарушении».

Представитель Абрамовича, комментируя проверку, говорил, что бизнесмен и его сотрудники «приветствуют любую проверку, так как она продемонстрирует, что гражданство было получено в соответствии с правилами».

Марина Совина
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