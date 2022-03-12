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Спорт

Карпин поддержал расширение РПЛ

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поддержал расширение РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин выразил свое мнение о возможном расширении Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

53-летний эксперт указал на то, что изоляция российского футбола создает дефицит матчей для отечественных клубов. Карпин заключил, что РПЛ требуется увеличение количества игр. По его мнению, 30 туров в нынешнем календаре — недостаточно.

«Эти матчи можно отыграть за полгода, а остальное время футболистам будут просто так платить деньги», — резюмировал Карпин. Он поддержал идею увеличения числа матчей за счет расширения лиги.

Из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Команда должна была играть в стыковых матчах за выход на мундиаль. Кроме того, российские клубы не могут участвовать в еврокубках.

Николай Костюков
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