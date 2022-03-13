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Американский колумнист заявил о конце однополярного мира

American Spectator: США должны принять конец однополярного мира и рост силы КНР

Фото: Shutterstock

Эпоха однополярного мира закончилась и США более не являются олицетворением дипломатического, военного и геополитического превосходства в международных отношениях. Об этом написал американский колумнист Джош Хаммер в статье для журнала American Spectator.

По мнению обозревателя, американскому правительству следует принять неизбежный рост силы Китая (КНР) и попытаться выстроить новую стратегию его сдерживания, основываясь на насущных национальных интересах и прагматизме, а не идейных соображениях.

«Народно-освободительная армия Китая наращивает свой военный арсенал угрожающими темпами; КНР также построил свою первую африканскую военную базу в Джибути и подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном, чтобы помочь поддержать экономику этого террористического государства. Китай испытал гиперзвуковые ракеты, облетав их по всему миру, хотя бы просто для того, чтобы продемонстрировать, что он может это сделать», — написал Хаммер.

Он также отметил, что Пекин, желая сконцентрировать экономическую мощь против США, неизбежно включит в сферу своего влияния и Москву. Чтобы не допустить этого, эксперт предложил американскому правительству после окончания боевых действий на Украине «постараться наладить долгосрочные отношения с Россией», предотвратив резкое усиление КНР.

«Но сначала давайте не окажемся втянуты в третью мировую войну из-за Украины», — отметил колумнист.

Ранее об угрозе начала Третьей мировой войны предупредил бывший президент США Дональд Трамп. Он полагает, что кризис на Украине может превратиться в глобальный конфликт с участием стран НАТО. Трамп также назвал себя единственным человеком в США, который мог поговорить с Владимиром Путиным.

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Виктория Кондратьева
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