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В ДНР раскрыли число пострадавших от обстрелов ВСУ мирных граждан

В ДНР с 17 февраля из-за обстрелов украинских силовиков пострадали 167 мирных граждан

Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

В Донецкой народной республике (ДНР) с 17 февраля было ранено 167 мирных граждан, заявили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), пишет РИА Новости.

Как уточнили военные, за это время погибло 26 гражданских лиц, проживавших в Донбассе. В числе пострадавших есть 11 детей. «За текущие сутки ранены три человека», — раскрыли в центре данные о пострадавших от обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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С 17 февраля в ДНР зафиксировали 1029 фактов ведения огня украинскими силовиками (горловское направление — 391, донецкое направление — 401, мариупольское направление — 237), из них с применением тяжелого вооружения — 873. Украинские военные выпустили по ДНР 13027 боеприпасов различного калибра. В это число входят 14 ракет из тактического ракетного комплекса «Точка-У» и 542 ракеты РСЗО БМ-21 «Град».

Из-за сложившейся в Донбассе ситуации Россия начала 24 февраля военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В ходе спецоперации российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сообщил президент Владимир Путин.

Марина Совина
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