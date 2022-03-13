Нурмагомедов назвал заслужившего титульный бой российского бойца UFC
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram высказался о выступлениях соотечественника Магомеда Анкалаева.
«Как никто другой заслужил бой за [чемпионский] пояс», — заявил спортсмен, прикрепив видео с 29-летним российским бойцом после победы над бразильцем Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203.
UFC Fight Night 203 прошел в ночь с 12 на 13 марта по московскому времени. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием вечера. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением. Он назвал противника высококлассным бойцом и серьезным соперником, подчеркнув, что тот особенно опасен в стартовом раунде.
Теперь на счету Анкалаева 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе 38-летнего Сантоса 22 победы при десяти поражениях.