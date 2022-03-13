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Спорт

Нурмагомедов назвал заслужившего титульный бой российского бойца UFC

Хабиб Нурмагомедов заявил, что боец UFC Анкалаев заслужил бой за чемпионский пояс

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Instagram высказался о выступлениях соотечественника Магомеда Анкалаева.

«Как никто другой заслужил бой за [чемпионский] пояс», — заявил спортсмен, прикрепив видео с 29-летним российским бойцом после победы над бразильцем Тиаго Сантосом на турнире UFC Fight Night 203.

UFC Fight Night 203 прошел в ночь с 12 на 13 марта по московскому времени. Поединок Анкалаева и Сантоса стал главным событием вечера. Россиянин одержал победу единогласным судейским решением. Он назвал противника высококлассным бойцом и серьезным соперником, подчеркнув, что тот особенно опасен в стартовом раунде.

Теперь на счету Анкалаева 17 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. В активе 38-летнего Сантоса 22 победы при десяти поражениях.

Андрей Стрельцов
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