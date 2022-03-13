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Украина отозвала своих миротворцев из миссий ООН

Проходящие службу в составе миротворческого контингента ООН украинцы вернутся домой

Фото: РИА Новости

Украинцы, проходящие службу на Кипре в составе миротворческого контингента ООН, в самое ближайшее время вернутся домой, заявил официальный представитель Вооруженных сил ООН по поддержанию мира на Кипре Алим Сиддик., пишет РИА Новости со ссылкой на Кипрское информационное агентство.

Он уточнил, что пятеро миротворцев из Украины, которые относятся к кипрской миссии, скоро будут заменены. Решение было принято после запроса Киева на отзыв своих военнослужащих со всех миссий.

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Издание пишет, что украинцы-миротворцы служат на пяти территориях. Так, 308 граждан Украины проходят службу в буферной зоне Кипра, Мали, непризнанном Косово, Южном Судане, а также в спорном районе Абьей. В это число входят 250 солдат, 36 штабных офицеров и экспертов, а также 22 полицейских.

3 марта Верховная Рада Украины призвала ООН и другие международные организации ввести в страну миротворческий контингент для прекращения российской специальной операции.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Ее цель — демилитаризации и денацификации Украины.

Марина Совина
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