Стал известен победитель медального зачета Паралимпиады-2022

Сборная Китая стала победителем медального зачета домашней Паралимпиады-2022

Сборная Китая стала победителем общекомандного медального зачета на зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом стало известно корреспонденту «Ленты.ру».

На домашней Паралимпиаде китайские спортсмены завоевали 18 золотых, 20 серебряных и 23 бронзовые медали. На втором месте расположилась Украина (11, 10, 8). Тройку сильнейших замкнули канадцы (8, 6, 11).

Паралимпиада в Пекине началась 4 марта. Церемония закрытия состоится в воскресенье, 13 марта.

3 марта сообщалось, что российские паралимпийцы не будут допущены к соревнованиям. Изначально Международный паралимпийский комитет разрешил россиянам выступать на Играх в нейтральном статусе, но затем изменил решение. Глава организации Эндрю Парсонс объяснил это позицией других национальных комитетов, которые выступили против участия сборной России в Паралимпиаде.