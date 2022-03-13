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В США испытали комплекс THAAD с ракетой Patriot

В США применили ракету PAC-3 в составе противоракетного комплекса THAAD

Фото: Adan Cazarez / Reuters

Агентство по противоракетной обороне (ПРО) США испытало ракету Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в составе противоракетного комплекса Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Об этом сообщает Defence News со ссылкой на компанию Lockheed Martin.

Испытания провели 24 февраля на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в штате Нью-Мехико. Комплекс THAAD выпустил ракету PAC-3 по имитатору воздушной цели. Ракета успешно самоликвидировалась в точке перехвата.

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В Lockheed Martin подчеркнули, что испытания доказали возможность использования PAC-3 в составе THAAD. Модернизированная ракета получила новый двигатель, который обеспечивает увеличенную дальность и маневренность боеприпаса. Первые ракеты поступили на вооружение американских военных в 2015 году.

Противоракетный комплекс наземного базирования THAAD предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. В состав комплекса входит командный пункт, радиолокационная станция и одноступенчатая твердотопливная противоракета.

В декабре представители концерна «Алмаз-Антей» сравнили российский комплекс «Абакан» с американским MIM-104 Patriot.

В ноябре в материале Sina сравнили THAAD с российской С-400 «Триумф». Издание отметило мультизадачность С-400.

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Даниил Иринин
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