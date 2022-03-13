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Спорт

Секс-символ MMA снялась в откровенном белье

Американская девушка-боец MMA Пэйдж Ванзант снялась в откровенном белье

Фото: Instagram-аккаунт Пэйдж Ванзант

Американская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Пэйдж Ванзант опубликовала несколько снимков в откровенном белье. Посты доступны в Instagram спортсменки.

27-летняя американка снялась в чулках, стрингах и пиджаке на голое туловище. Один из снимков набрал более 150 тысяч лайков.

Ванзант считается одим из символов MMA наряду с другой американкой — Рэйчел Остович. Обе спортсменки имеют опыт выступлений в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и также завоевали популярность в социальных сетях, благодаря регулярным откровенным постам.

Фото: Instagram-аккаунт Пэйдж Ванзант

6 марта стало известно, что Ванзант начнет карьеру в профессиональном рестлинге. После эпизодический появлений в шоу All Elite Wrestling американка подпишет с промоушеном полноценный контракт.

Ванзант выступала в Bare Knuckle FC, промоушен, организующий поединки на голых кулаках. Она потерпела под его эгидой два поражения.

Николай Костюков
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