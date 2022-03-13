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Волков прибыл в Лондон на турнир UFC после опасений о срыве боя

Российский боец UFC Александр Волков прибыл в Лондон на бой с Томом Аспиналлом

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волков прибыл в Лондон, где ему предстоит поединок против англичанина Тома Аспиналла. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте тяжеловеса.

33-летний россиянин сфотографировался в районе Гринвич. «На местности», — отметил Волков в описании к снимку.

1 марта глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заверил, что промоушен намерен организовать запланированные поединки с участием россиян. Сообщалось, что UFC допускает перенос боя Волкова в США в том случае, если у тяжеловеса возникли бы проблемы с визой.

Турнир UFC в Лондоне запланирован на 19 марта. Поединок Волкова и Аспиналла возглавит ивент. Также в рамках турнира выступят российские бойцы Тимур Валиев, Шамиль Абдулрахимов и Сергей Павлович. 26 февраля сообщалось, что в UFC были опасения относительно возможного срыва схватки из-за ситуации на Украине.

Николай Костюков
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