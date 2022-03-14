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Почти 80 рейсов отменили и задержали в аэропортах Москвы

В московских аэропортах 14 марта отменили или задержали 79 рейсов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В московских аэропортах в понедельник, 14 марта, задержали и отменили почти 80 рейсов. О массовых задержках сообщает онлайн-сервис для отслеживания вылетов «Яндекс.Расписание».

Уточняется, что в Шереметьево задержали два рейса, вылет еще 17 был отменен. Во Внуково задержали семь рейсов, 18 отправлений отменили вовсе. В Домодедово задержаны еще семь вылетов, отменено 28 отправлений. В общей сложности изменения в расписании столичных аэропортов коснулись 79 рейсов.

Ранее сообщалось, что авиавласти России в очередной раз продлили ограничения на полеты в ряд аэропортов южных регионов страны, запрет будет действовать до 20 марта. Так, действующее закрытие воздушного пространства на юге страны продлится до 20 марта 3:45 по московскому времени.

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Валентина Процкова
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