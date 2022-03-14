Германия анонсировала кризисные меры из-за последствий санкций против России

Германия пытается сдержать цены на топливо на фоне антироссийских санкций

Министр финансов Германии Кристиан Линднер предложил ввести «кризисную скидку», чтобы компенсировать рост цен на топливо из-за антироссийских санкций. Об этом сообщило Associated Press.

Топливная субсидия поможет снизить цену за литр топлива в среднем на 20 евроцентов. По словам министра, государство не должно оставлять граждан наедине с ростом цен. Субсидию предстоит согласовать с правящей коалицией, но Линднер надеется, что ее примут уже в среду, 16 марта. При этом предложение оппозиции о временном снижении налога на топливо министр отверг.

Одновременно «Зеленые» в правительстве Германии предложили ограничить скорость на автомагистралях страны, чтобы сократить расход топлива. По мнению представителя министерства окружающей среды Кристофера Столценберга, снижение скоростного лимита полезно и для защиты климата, и для сохранения ресурсов, и для повышения дорожной безопасности.

Ранее Берлин сообщил о планах полностью отказаться от российского топлива в течение года. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек. Речь шла о российской нефти и угле. Прекратить импорт газа Германия не может, из-за отсутствия терминалов для приема сжиженного природного газа.

