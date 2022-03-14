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В ДНР назвали причину взрывов в центре Донецка

Штаб территориальной обороны ДНР сообщил о попадании украинских снарядов по центру Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Причиной мощных взрывов в центре Донецка стал артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на штаб территориальной обороны ДНР.

По данным ведомства, несколько украинских снарядов попали в административные здания. Число пострадавших и погибших в результате атаки пока не называется.

Наиболее опасной частью столицы ДНР считаются ее западные окраины. По центру города, а также его восточной стороне снаряды попадают редко.

Ранее штаб территориальной обороны ДНР обвинил украинскую сторону в обстреле детского сада в городе Ясиноватая. Число пострадавших от взрывов сейчас уточняется.

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Алевтина Запольская
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