Ракетный удар ВСУ по Донецку попал на видео

RT опубликовал видео момента падения обломков украинской ракеты «Точка-У» в Донецке

Камеры видеонаблюдения засняли момент падения обломков украинской ракеты «Точка-У» в Донецке. Видео опубликовал Telegram-канал RT.

На записи видно, как обломки ракеты разрушают обшивку здания и падают во двор. На видео также попали люди, которые упали на землю после падения осколков «Точки-У».

Ракетный удар по Донецку произошел 14 марта около 11:30 по московскому времени. По данным Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР), ракету «Точка-У» запустили военные 19-й ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Целью удара были Дом правительства, радиотелецентр и военкомат. Однако, по словам мэра Донецка Алексея Кулемзина, ракета была сбита в небе над городом.

В результате падения обломков «Точки-У» погибли 20 человек. Как утверждает глава ДНР Денис Пушилин, украинская ракета несла кассетный заряд.