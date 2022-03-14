Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров

Тренер киевского «Динамо» Луческу не согласился с отстранением российских спортсменов

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу, ранее работавший в «Зените», призвал допустить россиян до международных турниров. Мнением он поделился в эфире Radio Anch'io Sport.

«Для меня спорт не имеет никакого отношения к политике», — подчеркнул он. Тренер пояснил, что считает ошибочным решение отстранить россиян от стартов. Луческу заявил, что люди должны продолжать соревноваться, вне зависимости от страны происхождения.

Ранее главный тренер клуба Английской премьер-лиги «Тоттенхэм» Антонио Конте назвал решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований печальным и несправедливым. «Очень грустно, что эта ситуация влияет на футбол и спортивный мир. Понимаю, какую работу российские спортсмены проделывают каждый день, чтобы соревноваться», — добавил он.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из международных турниров. Таким образом, сборная России по футболу лишилась шансов на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре.