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Принца Гарри обвинили в оскорблении королевы

The Sun: принц Гарри пытался шантажировать королеву Елизавету II
Принц Гарри

Принц Гарри . Фото: Stephen Lock / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Принца Гарри обвинили в оскорблении королевы из-за нежелания ехать на годовщину смерти герцога Эдинбургского принца Филиппа. Об этом сообщает The Sun.

Источники издания утверждают, что Гарри уведомил королеву о своем решении всего за 15 минут до публичного заявления об отказе. В нем он объяснил, что не сможет приехать, поскольку не чувствует себя в безопасности после того, как его лишили государственной охраны.

«Это оскорбление герцога Эдинбургского и, на самом деле, оскорбление самой королевы», — сочла королевский биограф Анджела Левин. По ее мнению, своим отсутствием Гарри пытается шантажировать Елизавету II, чтобы добиться возвращения государственной охраны. Одновременно он судится с британскими властями и доказывает, что охрана должна быть возобновлена.

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Анджела Левин упоминалась в расследовании компании Bot Sentinel как один из наиболее активных ретрансляторов клеветы и теорий заговоров о принце Гарри и его супруге Меган Маркл, публикуемых в интернете. В частности, с подачи Левин в СМИ попала версия о том, что Гарри и Меган заплатили 1,5 миллиона долларов за размещение своей фотографии на обложке журнала Time.

Принц Филипп умер 9 апреля 2021 года в возрасте 99 лет, не дожив два месяца до столетнего юбилея. После смерти мужа королевы в Великобритании объявили восьмидневный национальный траур. Для участия в похоронах Гарри впервые вернулся в Великобританию после отказа от обязанностей старшего члена королевской семьи.

Олег Парамонов
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