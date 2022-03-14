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Поклонская сравнила нападки на проживающих за рубежом русских с инквизицией

Поклонская признала, что русские за рубежом подвергаются нападкам из-за событий на Украине

Фото: Globallookpress.com

Заместитель главы Россотрудничества Наталья Поклонская сравнила нападки на проживающих за рубежом граждан России с инквизицией. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, на горячую линию ведомства поступают обращения от проживающих на Западе русских. Поклонская признала, что нападки, которым сограждане подвергаются из-за происходящих на Украине событий, могут привести к различным негативным последствиям.

«Все это напоминает времена инквизиции, только теперь, в представлении западных стран, грехом является национальность», — сказала она, подчеркнув, что национальность не может служить причиной для притеснения и унижения.

Ранее Поклонская призвала русских и украинцев перестать разжигать взаимную ненависть. По ее словам люди становятся объектами манипуляций, которые в итоге могут привезти к уничтожению мира.

24 февраля о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса объявил президент России Владимир Путин. Ее целью называлась «демилитаризация и денацификация» Украины. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик.

Ксения Назарова
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