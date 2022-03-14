В Японии захотели усилить охрану атомных объектов из-за ситуации на Украине

Япония намерена усилить охрану атомных электростанций из-за ситуации около АЭС на Украине

Власти Японии намерены в будущем усилить охрану атомных электростанций в стране из-за ситуации вокруг АЭС на территории Украины. Об этом сообщил начальник Главного полицейского управления Японии Кэнъити Сакурадзава, передает ТАСС.

По словам политика, речь идет об обеспечении безопасности и других важных объектов. На данный момент ко всем АЭС в стране приставлена круглосуточная вооруженная охрана, уточнил Сакурадзава. Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что рассмотрит возможность расширения практики, которую использует полиция Фукуи: в префектуре имеется отряд, специализирующийся именно на обеспечении безопасности АЭС и других атомных объектов.

9 марта стало известно, что украинские националисты нанесли удар по электроснабжению Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС). После этого российские специалисты предприняли меры по переходу станции на резервные дизель-генераторные источники питания.

Ранее Кисида заявил о необходимости формирования нового мирового порядка. По мнению японского политика, необходимость этого обусловлена «агрессивными действиями России», которая является постоянным членом Совета Безопасности ООН.