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Роскошный курорт опустел без российских олигархов

Российские туристы отменили 90 процентов броней в Куршевеле

Фото: Shutterstock

Российские туристы отменили 90 процентов броней в отелях и шале Куршевеля. Местные власти предупредили владельцев отелей и ресторанов о предстоящих экономических трудностях, пишет Bild.

Запрет на въезд в Европейский союз для ряда российских олигархов спровоцировал массовую отмену брони в Куршевеле — одном из самых роскошных мировых курортов. Французские предприниматели рассчитывают, что опустевшие склоны и шале займут туристы из других стран: Великобритании, ОАЭ, Кувейта и Бразилии. Тем не менее, отмечают бизнесмены, «никто не умеет тратить деньги так, как русские».

«Я надеюсь, что англичане вернутся, но это не та клиентура. В Куршевеле под нужды российских туристов создана целая инфраструктура, которая оказалась не нужна — туристов из России больше нет. Кто заменит их в этих огромных отелях и шале?» — цитирует Bild местного жителя. О том, с каким размахом россияне отдыхали в Куршевеле, рассказал очевидец — турист из Польши. По его словам, они могли потратить до 40 тысяч евро за бокал вина.

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Евросоюз 9 марта ввел санкции против ряда крупных российских бизнесменов и их семей. Всего санкции коснулись 862 физических лиц: им запрещены поездки в ЕС, их активы на территории стран-членов Европейского союза, заморожены.

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Софья Ермакова
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